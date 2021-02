Comme tous les vendredis, le Centre de crise et l'institut Sciensano organisent une conférence de presse à 11h pour faire le point sur la situation épidémiologique du coronavirus.

"Les taux d'infections, les hospitalisations, les décès sont encore tous en diminution", annonce le porte-parole Yves Van Laethem. Cependant, ajoute-t-il, "le nombre de patients en soins intensifs ne semble plus diminuer depuis quelques jours. Par ailleurs, une petite augmentation du nombre de nouvelles infections fait que nous pourrions avoir une petite augmentation du nombre de cas dans les prochains jours."

Une "persévérance nécessaire"

Dans la situation actuelle, "nous sommes toujours sur le plateau que nous connaissons depuis près de trois mois", ajoute-t-il. Et ceci, rappelle Yves Van Laethem, est dans un contexte où "les magasins sont ouverts, les écoles sont ouvertes, où certains métiers de contacts comme les coiffeurs ont pu reprendre. Nous sommes également en hiver."

En conclusion, dit-il, "les résultats que nous avons actuellement sont pour le moins positifs." Le porte-parole se montre très optimiste: "Des temps meilleurs vont certainement venir. Non seulement parce que le printemps va arriver, mais aussi parce que la couverture vaccinale va s'étendre de plus en plus." Pour rappel, le pays a inauguré cette semaine son plus grand centre de vaccination au Heysel.

Mais actuellement, précise-t-il, "dans ce contexte de plateau, une persévérance dans les précautions que nous prenons est encore nécessaire. Cette patience paiera dans un délai qui n'est pas trop long."

Un tiers des infections liées au variant britannique

Actuellement, il y a 1813 nouvelles contaminations par jour. "Ceci est une diminution de 12% sur base hebdomadaire", précise le porte-parole, "mais nous avons également une diminution de tests de l'ordre de 17%".

Cette baisse du nombre de contaminations est principalement observée en Wallonie avec -16%. En Flandre, elle baisse de -12%. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les contaminations se stabilisent à +1%.

En nombres absolus, c'est toujours en Flandre-Occidentale qu'il y a le plus de nouveaux cas, vient ensuite Anvers et puis Bruxelles.

Pour les deux dernières semaines, "on estime qu'il y a 37,4% des infections causées par le variant britannique. 4,6% sont liées au variant sud-africain", explique Yves Van Laethem. "Cette présence du variant britannique montre une légère augmentation par rapport à la semaine précédente, mais elle est moindre que celle qu'on a pu crainte", ajoute-t-il.

Un "premier signe de l'impact de la vaccination"

En moyenne, 120 hospitalisations liées au coronavirus sont enregistrées par jour. C'est une situation "également sur un plateau avec une diminution de 4%", précise Yves Van Laethem. Cette baisse est essentiellement liée à la diminution du nombre d'admissions de personnes venant de maisons de repos. En décembre, 18% des patients admis à l'hôpital venaient de maisons de repos. Ce chiffre est n'est plus qu'à 8% actuellement.

"Ceci est probablement un premier signe de l'impact de la vaccination dans les maisons de repos, qui ont été les premières couvertes à partir de début janvier", estime le porte-parole.