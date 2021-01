Coronavirus en Belgique : des milliers de personnes sont revenues de vacances avec le virus

Environ 2500 à 5000 personnes qui ont voyagé pendant les vacances d'hiver sont revenues en Belgique avec une infection au coronavirus, estime vendredi le biostatisticien Geert Molenberghs (UHasselt et KU Leuven) dans les journaux de Mediahuis. Les voyageurs revenant d'Europe centrale et d'Europe de l'Est sont particulièrement concernés.

Selon Geert Molenberghs, 80.000 personnes ont rempli un formulaire "Passenger Locator Form" au cours de la deuxième semaine des vacances de Noël. Seuls 11% ont été testés et 3,7% d'entre eux étaient positifs au Covid-19. "Si vous extrapolez ce pourcentage à l'ensemble des 80.000 voyageurs, on arrive à 3.000 infections. Mais il y a aussi de nombreux voyageurs qui n'ont pas rempli ce formulaire", commente le biostatisticien. Selon ses estimations, le nombre d'infectés peut donc atteindre les 5.000 personnes. Les pourcentages d'infection varient selon les régions, avec notamment 13% d'infectés pour les pays d'Europe centrale et de l'Est.

►►► À lire aussi : Où pouvez-vous voyager? La carte actualisée des zones rouge, orange et verte

"La nature du voyage était également souvent différente: il ne s'agit pas de personnes qui restaient dans une maison de vacances, mais qui allaient rendre visite à des membres de la famille et qui avaient donc des contacts rapprochés", analyse Geert Molenberghs. Les chiffres démontrent qu'il est crucial de respecter la période de quarantaine, souligne-t-il.