Coronavirus en Belgique : des masques oui, mais en tenant compte du budget de tous les ménages, demande Test Achats

A la veille de la première étape du déconfinement en Belgique, tout le monde semble s’accorder sur la nécessité du port du masque, en rue, dans les transports en commun ou parfois dans les commerces. Mais pour cela, encore faut-il savoir comment la distribution sera organisée et surtout régulée, note Test Achats.

Dans un communiqué adressé au ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), en charge de l’approvisionnement des masques, l’organisation de consommateurs dit avoir noté des dérapages dans les prix et la distribution des masques hors FFP2 et masques en tissu lavables. "Certains magasins ou vendeurs en ligne ont déjà commencé mais sans aucune règle quant aux prix pratiqués et aussi quant à la qualité de ces masques", accuse Test Achats, précisant avoir demandé un prix plafonné, à l’image de la France ou de l’Italie. L’organisme veut également une TVA réduite à 0% sur ces masques. "Cet achat supplémentaire va peser grandement sur le budget des ménages déjà en difficultés", justifie l’organisme.

Une "grande campagne d’information et de sensibilisation"

En parallèle, Test Achats demande que les autorités garantissent l’approvisionnement de 5 masques en tissu lavables, et ce gratuitement. "La raison de ce stock minimum est pratique : un citoyen peut avoir besoin de plusieurs masques sur la journée et la durée de vie de ces masques est forcément limitée", rappelle l’organisation. "Les autorités doivent veiller à la bonne qualité de ces masques en imposant des directives notamment en matière de lavage", ajoute-t-elle, rappelant le système de label développé chez nos voisins français.

Test Achats plaide également pour une "grande campagne d’information et de sensibilisation" sur l’utilisation des masques. L’organisation rappelle aussi qu’un site a été lancé pour notifier les abus liés à la crise du coronavirus : stopabuscorona.be. "C’est d’ailleurs là que les dérapages sur le prix des masques ont été largement dénoncés", remarque-t-elle.