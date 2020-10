Coronavirus en Belgique : dès mardi on pourra réserver son test ou obtenir son certificat de quarantaine en ligne

Ce vendredi, Karine Moykens, présidente du Comité interfédéral Testing & Tracing a présenté de nouveaux outils en matière de tests, au service des citoyens et des prestataires de soins, et notamment les généralistes, qui sont fortement sollicités. Ces nouveaux outils seront disponibles à partir du 3 novembre, afin de réduire la charge de travail administratif qu’ils doivent accomplir. Un outil de prescription sera disponible pour les généralistes, les médecins d’entreprise, les médecins scolaires et ceux des établissements de soins : il permettra de prescrire des tests et de consulter les résultats de ces tests.

D’autre part, un outil permettra aux centres de prélèvements d’indiquer au public quand ils disposent de créneaux horaires, et chacun pourra effectuer directement une réservation. A l’arrivée dans un centre de prélèvement, les données du patient seront associées à celles de l’échantillon, ce qui permettra d’obtenir rapidement le résultat du test.

Voici les démarches à effectuer dès mardi, pour pouvoir être testé :

Se rendre chez son généraliste qui fera le prélèvement. Le médecin expliquera comment obtenir le résultat du test. Un code d’activation reçu par SMS permettra de lier le test à l’application Coronalert, afin de recevoir le résultat via l’application.

Si le généraliste ne fait pas lui-même le prélèvement mais vous envoie vers un centre de test, vous recevrez par SMS un code d’activation : ce code vous permettra d’effectuer une réservation dans le centre de prélèvements.

Cet outil de réservation sera disponible sur le site Masante.belgique.be. Il faut se munir:

du code d’activation d’un test reçu par SMS ou transmis par votre généraliste

de votre numéro de téléphone (de préférence GSM)

de votre adresse e-mail pour recevoir votre certificat de quarantaine, si nécessaire

de votre numéro d’identification auprès de la Sécurité sociale (numéro de registre national, au verso de votre carte d’identité)

du nom de votre médecin traitant (afin qu’il reçoive le résultat du test)

du code de test à 17 chiffres généré par l’application Coronalert

de la date de début d’infectiosité calculée par l’application Coronalert.

Comment connaît-on le résultat du test ?

Si vous utilisez Coronalert et que vous avez communiqué le code à 17 chiffres dans l’outil de réservation, vous recevrez le résultat sur votre smartphone. Le résultat pourra être consulté sur le site Masante.belgique.be, ou communiqué par votre généraliste.

Si votre test est positif, vous devez vous isoler et transmettre vos contacts lorsque vous recevez un appel du centre de contacts. L’application Coronalert vous permet de prévenir anonymement vos contacts.

Si vous avez eu un contact à haut risque, mettez-vous en quarantaine pendant 10 jours. Vous pourrez dès le 3 novembre obtenir un certificat de quarantaine à télécharger sur le site Masante.belgique.be. Un SMS vous permettra de télécharger votre certificat personnalisé.