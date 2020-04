Coronavirus en Belgique : découvrez ces images rares de la côte belge vide de ses touristes

Coronavirus en Belgique : découvrez ces images rares de la côte belge vide de ces touristes -... Ce mardi 14 avril, l'avion de la Garde côtière belge a volé à marée basse (vers midi) le long de toute la côte belge, réalisant des images uniques de plages vides. Un spectacle étrange pendant les vacances de Pâques. Des images très rares d'une côte belge désertée et qui prouvent le respect des mesures de prévention relatives au coronavirus aplliquée par la population belge. L'avion de la Garde côtière appartient à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) et est piloté par des pilotes de la défense et des opérateurs aériens de la “Service scientifique Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord (UGMM)" de l’IRSNB.