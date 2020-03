Coronavirus en Belgique : dans les salles de sports, on avise

Parmi les nouvelles mesures prises par le gouvernement toutes les activités récréatives, sportives, culturelles, folkloriques privées ou publiques sont annulées, peu importe leur taille.

A priori, cette mesure devrait donc entraîner la fermeture des salles de fitness et ce jusqu’au 3 avril.

Ce qui est certain c’est que les cours collectifs, eux, sont annulés jusqu’à cette date, c’est la même logique qu’avec l’Horeca et ainsi éviter trop de proximité et donc de contagion.

Mais pour ce qui est de la salle en elle-même, JIMS, par exemple, a décidé de fermer ses clubs uniquement ce week-end. Mesures plus drastiques chez Basic Fit, "tous nos clubs, y compris les clubs 24/7, en Belgique seront fermés à compter du 13 mars 2020, à 22h30. La réouverture est prévue pour le 3 Avril 2020", explique le communiqué.

"Aujourd’hui je mets la double voire la triple dose, parce que si c’est fermé jusqu’au 3 avril, on est mal barré", explique Emmanuel qui s’entraîne 4 fois par semaine dans la salle Lucrétia Charleroi. Pour la propriétaire aussi c’est un coup dur, "c’est quand même quelque chose, c’est quand même perdre beaucoup d’argent et les charges sont toujours là, donc ce n’est pas évident", souffle-t-elle.