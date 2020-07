Coronavirus en Belgique : dans l’horeca, les brocantes, les rues commerçantes… Le port du masque généralisé dès le 25 juillet

Mais aujourd’hui qu’ils sont plus facilement accessibles, les virologues et les spécialistes s’accordent à dire que le port du masque est sans doute le meilleur moyen de se protéger contre la propagation du virus. Selon le professeur de santé publique de l’ULB, Yves Coppieters, " le port du masque est capable de maîtriser l’épidémie".

Il explique également qu’il, "faut se rendre compte que cela va s’inscrire dans la durée, au moins jusqu’à l’hiver. Dès lors, il faut rendre accessible les masques en qualité et en quantité".

Pour Yves Coppieters, il va falloir informer et communiquer davantage sur le port du masque, de sorte que son utilisation se généralise, afin de casser les chaînes de transmission. Et, dit-il, "si ça ne suffit pas, il faudra passer par des mesures plus coercitives, et j’espère qu’on ne devra pas en arriver là. Un reconfinement partiel, ce serait l’échec des stratégies actuelles et puis ce serait très compliqué socialement".

La saga concernant une réserve stratégique de masques a fait couler beaucoup d’encre au pire moment de l’épidémie, entre la commande du ministère de la Défense auprès de la société luxembourgeoise Avrox qui a accumulé les retards et les problèmes de respect des normes ou encore les masques chirurgicaux FFP2 qui eux non plus ne répondaient pas aux normes.

Ce jeudi, on déplore 369 nouveaux cas. Un chiffre à relativiser puisqu’il y a eu le long week-end du 21 juillet. Toutefois, on observe une augmentation de 91% par rapport à la moyenne de la semaine précédente, sot une moyenne de 192 nouveaux cas par jour.