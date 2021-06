Coronavirus en Belgique : "Dance Again", une soirée-test prévue le 3 juillet à la salle La Madeleine

Un événement test clubbing va être organisé à la salle La Madeleine le 3 juillet prochain, informe ce jeudi la Ville de Bruxelles par voie de communiqué. Baptisée "Dance Again", la soirée accueillera 350 volontaires et aura pour objectif d’expérimenter la nouvelle technologie japonaise CLEIA, qui permet de tester plus de 100 personnes par heure et par automate à un prix nettement inférieur à celui des tests PCR.

Nouvelle technologie

Pour la science, les participants à cette expérience profiteront donc d’une ambiance 100% musique électronique de 23h à 3h du matin. Tous les volontaires auront été au préalable testés sur le site du Heysel le jour même, et ni le masque ni la distanciation sociale ne leur seront imposés lors de la fête. Si l’efficacité de la technologie CLEIA s’avère convaincante, elle pourrait devenir un élément déterminant dans la stratégie de contrôle de propagation du virus et la reprise du secteur, indique le communiqué.

Faire "vibrer la nuit bruxelloise à nouveau"

"Il est grand temps que la nuit bruxelloise vibre à nouveau ! Les clubs et boites de nuit font partie de notre culture et renforcent notre attractivité touristique. Le secteur du monde de la nuit est donc essentiel à la convivialité et au rayonnement de la Ville de Bruxelles" souligne Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands Événements.

"Dance Again" est coorganisé par la Ville de Bruxelles, Brussels Expo, le CHU Saint-Pierre, LHUB-ULB, Brussels By Night Federation et Brussels Major Event. L’appel à candidature sera lancé le 21 juin, via travers les réseaux sociaux.