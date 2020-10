Coronavirus en Belgique : compétitions à huis clos mais entraînements toujours possibles, piscines et salles de sport restent ouvertes

Un nouveau comité de concertation a eu lieu ces jeudi et vendredi. Plusieurs mesures ont été annoncées ce vendredi. Vu le contexte sanitaire et puisque plusieurs ministres ont dû se mettre en quarantaine, la réunion se tiendra en téléconférence.

Les mesures sanitaires ont déjà été renforcées la semaine dernière pour lutter contre le coronavirus. Toute la semaine, experts et autorités, chapeauté par le commissaire coronavirus Pedro Facon. Il s’agit de revoir les protocoles sanitaires pour plusieurs secteurs. C’est le cas du sport, secteur qui doit subir un nouveau tour de vis. Ces nouvelles mesures sont applicables "immédiatement et pour un mois, soit jusqu’au 19 novembre", a annoncé le Premier ministre, Alexander De Croo, lors de la conférence de presse.

Compétition à huis clos

Les compétitions professionnelles vont pouvoir se poursuivre mais sans public, la mesure entre en vigueur dès ce soir. "Ce qui vaudra donc pour le match prévu ce soir, un match en division 1A", qui devra donc se faire sans supporter, a précisé le ministre-président flamand Jan Jambon. Le match qui oppose Courtrai à Anderlecht de ce soir aura donc lieu à huis clos.

Les rencontres amateurs sont reportées. Toutefois les sportifs amateurs peuvent continuer à s’entraîner mais il n’y aura plus de compétition.

Pour les compétitions amateurs des moins de 18 ans, elles sont maintenues. Toutefois là encore, il s’agira d’observer un semi huis clos puisque seul un membre de la famille peut venir observer la compétition.

Il est interdit de consommer des boissons et de la nourriture et le masque en bordure de terrain reste obligatoire. "Les sports restent possibles, ce n’est pas que tout soit interdit. A l’extérieur tout le monde peut s’entraîner. Et les jeunes jusqu’à 18 ans peuvent encore faire du sport à l’extérieur", a détaillé le ministre-président Jan Jambon.

Sport en salle autorisé, les piscines restent ouvertes

Et il ajoute, "le sport en salle peut continuer tant que la distance d’1m50 peut être respectée. Et les enfants jusqu’à 12 ans peuvent encore faire du sport de contact, de plus les piscines restent ouvertes".