Coronavirus en Belgique : comment se produisent les contaminations dans les clubs sportifs ?

Ce lundi, le porte-parole interfédéral covid-19 Yves Van Laethem a expliqué : "Nous savons par des collègues médecins qu’un certain nombre de contaminations" se font au niveau des clubs sportifs, "par exemple dans des clubs de football ou dans des groupes cyclistes. La plupart du temps, elles n’ont pas l’air d’avoir eu lieu lors de l’exercice du sport lui-même, mais essentiellement dans ce qui est fait avant et après le sport en question.

Avant, c’est aller ensemble, en covoiturage par exemple, vers l’endroit où l’activité sportive a lieu, sans porter le masque dans la voiture. Ou c’est se retrouver à la buvette ou en groupe après l’activité sportive.

A Bruxelles et dans la partie francophone du pays les buvettes liées aux clubs sportifs ont été fermées : cette partie-là ne présente plus de problème de risque de contamination. Mais insistons sur ce qui se passe avant, quand on va vers l’activité sportive où cette contamination pourrait toujours avoir lieu".