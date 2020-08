Coronavirus en Belgique : comment obtenir soi-même le résultat d’un test Covid-19

Or, il faut bien constater que le délai promis de 48 heures n’est pas toujours respecté. Nancy en a fait l’expérience. "De retour de vacances, je me sentais mal et comme je savais qu’il fallait une prescription, je suis allée voir un médecin qui m’a conseillé de passer un test Covid. Je ne m’y attendais pas mais cela a été la croix et la bannière pour trouver un endroit où passer ce test. Soit il fallait s’inscrire et attendre une semaine, soit on ne pratiquait pas le dépistage. J’ai même contacté le numéro 0800-14.689 du centre info-coronavirus pour trouver un lieu mais ils ne savaient pas m’aider. Finalement, je suis allé à Brugmann où il ne fallait pas de rendez-vous et après une longue attente, j’ai été testée."

Tout irait bien si les résultats tombaient rapidement mais le chemin de croix de Nancy se poursuit.

"Testée le lundi, j’attendais le résultat pour me rendre au boulot, je m’attendais à les recevoir rapidement mais mon médecin me répondait jour après jour qu’il n’avait rien reçu. Idem à Brugmann et au centre info-coronavirus où on ne savait même pas me dire comment les résultats me parviendraient. Finalement, le jeudi 30, j’ai moi-même cherché sur Google et à ma grande surprise, j’ai découvert le résultat sur le site fédéral www.masanté.be. Il a suffi de me connecter via ma carte d’identité (on peut aussi le faire via l’appli Itsme ou en utilisant un Token comme pour le site Tax-on-web)"?

Et d'ajouter, "heureusement, le test était négatif, j’ai pu retourner au boulot sans mettre personne en danger mais je trouve que ce moyen d’information devrait être mieux connu, même s’il faut avoir autorisé le partage de ses données médicales pour y avoir accès, ce qui est mon cas."