Coronavirus en Belgique: comment la répartition des patients entre hôpitaux est-elle organisée?

Lors du point de presse quotidien du Centre de crise Covid-19, le porte-parole Emmanuel André a été interrogé ce vendredi sur la saturation des hôpitaux dans le Limbourg, le Hainaut et la Région bruxelloise. "Le risque de saturation est présent dans chaque Région. Le fait est que, dans certains lieux bien précis, l'épidémie ait été plus active au début fait que nous avons dû inévitablement accueillir un plus grand nombre de patients. Cela a eu un impact sur le nombre de patients hospitalisés, et le déclenchement de certaines mesures de redistribution. Aujourd'hui nous restons attentifs dans l'ensemble des régions: chaque province, chaque hôpital est dépendant d'un certain nombre de lits disponibles, et du nombre de personnes disponibles pour prendre soin des patients. Nous avons dit précédemment que la situation était un peu plus avancée dans trois provinces. Aujourd'hui nous n'avons pas d'indication pour dire que la situation ait totalement changé au niveau national", a expliqué Emmanuel André.