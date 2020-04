Coronavirus en Belgique : comment éviter une deuxième crise sanitaire impliquant des patients qui ne souffrent pas du Covid-19 ?

Gilbert Bejjani, vice-président de l’ABSyM pose d’emblée la question : "Va-t-on causer une morbi-mortalité par non-accès aux soins pour les autres pathologies ?"

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Il demande clairement aux autorités de pouvoir, à présent, aller plus loin que les services essentiels et non-urgents afin de "permettre la reprise d’une activité qui ne se limite pas au nécessaire et à l’urgent mais qui essaie de reprendre en charge les soins habituels".

Deux raisons à cette demande

Pour justifier cette demande le Dr Bejjani invoque deux raisons :

Les soins jugés parfois non-essentiels peuvent induire une crainte chez le patient de se rendre à l’hôpital, comme l’explique le Docteur Bou Sleiman. Il est très difficile de définir ce qui est vraiment nécessaire.

Pour lui, il faut respecter "l’autonomie des structures", donc des médecins et des directeurs d’hôpitaux et de faire confiance aux professionnels des soins de santé pour qu’ils puissent adapter la prise en charge en fonction de leurs capacités résiduelles, c’est-à-dire les moyens qui restent à disposition une fois que les patients atteints du Covid-19 sont bien pris en charge.

Il estime que les hôpitaux ont pu gérer la crise, sans être saturés à 100% et que maintenant il s’agit de faire en sorte qu’il n’y ait pas une mortalité parmi les personnes qui ne sont pas atteintes par le coronavirus mais qui nécessiteraient néanmoins d’être soignés.

La notion de soins "essentiels" est à géométrie variable

Dans la notion donnée par les soins de santé, la notion de soins "essentiels", c’est le traitement d’une pathologie dont la prise en charge ne peut pas être postposée.

Mais le médecin anesthésiste-réanimateur estime cependant qu’il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte comme le vécu, le ressenti, le contexte social ou psychologique du patient. Selon lui, tous ces paramètres sont à prendre en compte.

Exemple avec l’ulcère de l’estomac

Pour illustrer son propos, Gilbert Bejjani prend l’exemple d’un patient qui développe un ulcère de l’estomac. "Un ulcère perforé de l’estomac est une urgence, un ulcère douloureux on peut supposer que c’est essentiel de le voir et de le soigner suite à un diagnostic via endoscopie, mais un mal de ventre dot on ne sait pas si c’est un ulcère ou pas, on dit 'patientez un peu ou venez me voir ?’'".

Juger de ce qui est essentiel ou non va donc dépendre de la demande de soins qui se définit comme étant quelque chose qui dépend à la fois de la pathologie mais aussi de l’attente du patient, de ses craintes, de ses angoisses, de son vécu…

Il y a non-assistance à des personnes potentiellement en danger

Si le vice-président de l’ABSyM reconnaît la gravité des effets du coronavirus il se pose néanmoins la question : "de quel droit la maladie Covid-19 deviendrait prioritaire par rapport à toute autre maladie ?".

Parmi les maladies devenues non-prioritaires, il cite comme exemple : le cancer, le diabète, insuffisance cardiaque ou l’hypertension. Il estime qu’actuellement "Il y a non-assistance à des personnes potentiellement en danger" car des personnes nécessitant un suivi médical important ne sont pas prises en charge.

Une décision qui ne se justifierait plus

Si la décision de prioriser les malades du coronavirus a été prise afin d’éviter une saturation les services des soins de santé et que la réponse a été le confinement, le Dr Bejjani estime à présent que le refus actuel de prodiguer des soins nécessaires ne se justifie plus. Selon lui, la capacité d’accueil de certains hôpitaux n’est plus un problème grâce aux mesures prises.

C’est donc "l’évolution de la situation dans les hôpitaux qui doit guider les mesures à prendre par les autorités et pas l’inverse." indique encore le vice-président de l’ABSyM.