Coronavirus en Belgique : chiffre encourageant, le "taux de reproduction" diminue et passe à 0,6

"Il était de l’ordre deux à trois au moins au début de cette pandémie. Il a diminué progressivement pour atteindre dans la semaine du 20 au 26 avril des valeurs de l’ordre de 0,79, arrondissons à 0,8 à peu près. Les dernières valeurs dont nous disposons continuent à descendre, ce qui est un bon point puisque plus basses elles seront, moins une personne contaminée sera capable de contaminer d’autres personnes. Et les derniers résultats disponibles nous montrent un taux de reproduction de 0,6", a détaillé celui qui est aussi infectiologue au CHU Saint-Pierre.

Pourquoi est-ce si important ce "taux de reproduction" ?

Le taux de reproduction d’un virus est un facteur essentiel à prendre en compte dans la gestion de la pandémie. Concrètement, il s’agit du nombre de personnes que le porteur du virus peut infecter.

L’objectif des mesures de confinement est notamment de garder ce taux de contamination, d’une personne porteuse du virus à une autre, en dessous de 1.

Pourquoi ce chiffre ? Parce que cela "signifie qu’une personne ne peut pas contaminer plus qu’une seule personne mais moins qu’une personne, et que donc l’épidémie est dans une phase d’auto-extinction", avait déjà expliqué Yves Ban Laethem. "Plus il sera bas, plus la situation sera favorable".

Le niveau de ce "taux de reproduction" à 0,6 est donc une nouvelle rassurante et restera observé de près alors que la Belgique entame la première phase de sa stratégie de déconfinement progressif.