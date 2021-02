Coronavirus en Belgique : chaque fois que les experts ont prédit une troisième vague

Marius Gilbert n’est pas le premier à prédire ou à tout le moins contextualiser l’arrivée éventuelle d’une troisième vague de l’épidémie dans notre pays. Emmanuel André (UZ Leuven), Charlotte Martin (CHU Saint-Pierre) ou encore Yves Coppieters (ULB) ont annoncé (ou pas), à des degrés divers et à différents moments depuis novembre l’arrivée d’une troisième vague, après celle de mars/avril 2020 et celle de septembre/octobre . Petit retour en arrière sur ces déclarations.

Mais ce n’est pas le moment de relâcher les efforts, à l’heure où le premier vaccin n’est pas encore arrivé en Belgique. "Nous avons peur des fêtes de fin d’année", dit alors Charlotte Martin, "parce que, et c’est très logique, les gens ont envie de se rassembler. Maintenant, tout va dépendre de la proportion de population qui va bien respecter les mesures. Plus elles seront respectées, plus nous aurons de chance d’éviter une troisième vague et ainsi de démarrer 2021 sans devoir reconfiner avant l’arrivée du vaccin."

Le 12 janvier 2021, les fêtes de fin d’année sont derrière nous, les Belges sont rentrés de vacances. Dans Matin Première, Emmanuel André, médecin et microbiologiste à l’UZ Leuven, analyse l’après-congé de Noël. Les contaminations sont reparties nettement à la hausse à Bruxelles (le double en une semaine) et que l’on compte plus de 2000 cas par jour recensés au niveau national. Ce qui fait dire à l’expert que les éléments sont là pour "pour l’arrivée d’un phénomène très large". Comprenez : la troisième vague.

Le débat : (1) Faut-il s'inquiéter du variant britannique ? (2) Peut-on aller plus vite dans la stratégie de vaccination ? Les débatteurs : Charlotte MARTIN, infectiologue au CHU Saint-Pierre et Emmanuel ANDRE médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven.

Le 17 janvier 2021, Yves Coppieters, professeur de Santé publique à l’ULB est invité à commenter la propagation du variant britannique et l’apparition de clusters notamment en Flandre à Houthulst . Dans le Soir, aucune ambiguïté dans ses propos : "Maintenant que l’on effectue des diagnostics plus précis, on s’aperçoit qu’il est bien plus présent. Il est là depuis décembre et nous avons les fondements d’une troisième vague de contaminations. La seule stratégie à adopter pour lutter contre le virus, c’est le testing massif. Il faut arrêter de ne tester que les malades et leurs proches. Il faut tester toute la population."

Lors de son intervention, l’expert prédit l’apparition d’une troisième vague pour la fin février, début mars, s’il y a relâchement dans les mesures mises en place à cette période. "Si l’évolution qu’on voit aujourd’hui se poursuit, oui c’est un phénomène de vague. C’est inéluctable. Ce sur quoi on peut agir aujourd’hui, c’est le fameux aplatissement de la courbe. On peut retarder le phénomène, on peut diminuer son amplitude. On peut aussi diminuer son impact sur la population au travers de la vaccination. En appuyant très très fort sur cette courbe, on peut la rendre moins aiguë."

Le 28 janvier 2021, dans Matin Première, Emmanuel André vient exposer les conclusions d’un rapport sur le variant britannique et sa propagation très rapide au sein de la population . Il lance une phrase choc : "La troisième vague a démarré". Il poursuit, en nuances : "Elle a le potentiel d’être très importante. On a aussi beaucoup d’armes en main pour mener une bataille qui soit cette fois-ci presque à armes égales." Mais voilà, on ne retiendra que la partie catastrophiste du propos qui fait du bruit.

Dans un rapport du laboratoire de référence de l'UZ Leuven et de la KU Leuven, les scientifiques mettent en garde contre l'avancée du variant britannique du coronavirus. Avant la fin du mois de février, 90% de toutes les nouvelles infections concerneront ce variant, prédisent certain.e.s expert.e.s. On détaille ce rapport avec Emmanuel André, médecin microbiologiste et virologue à la KULeuven.

"On ne se dit pas que d’office, il y aura troisième vague"

Le 28 janvier toujours, c’est au tour de Leila Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, de se prononcer. Inquiète, elle l’est "oui et non". "On a eu fin de semaine passée une augmentation brutale de nombre de patients durant le week-end. Et puis maintenant, nous n’avons plus de nouveaux patients depuis deux, trois jours", dit-elle ce jour-là dans Soir Première. Hausse, baisse, comme les courbes de Sciensano : Saint-Luc se prépare. "Mais on ne se dit pas que c’est inéluctable et que d’office il y aura troisième vague", rassure l’experte de terrain confrontée comme ses collègues à l’arrivée massive du variant britannique.

"Le virus, ce nouveau variant, est plus contagieux. Les virologues estiment qu’il sera prédominant les mois qui viennent. Néanmoins", rassure-t-elle, "il se transmet comme les autres variants. Je pense que ce qu’il faut surtout faire, c’est se dire (que) nous avons une grande boîte à outils avec d’une part les gestes barrières […] qu’il faut bien les appliquer […], surtout se faire tester dès qu’on est malade […] et si on a été en contact avec quelqu’un de malade il faut respecter la quarantaine." Un message plus rassurant, donc.