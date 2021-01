Coronavirus en Belgique : ces étranges variants anglais, sud-africain et brésilien qui inquiètent nos experts

Les variants anglais, sud-africain et aujourd’hui brésilien, on ne parle plus que d’eux aujourd’hui. Les experts sont inquiets et on les comprend car ils sont plus contagieux mais surtout nous ne sommes pas immunisés contre ces variants même si nous avons déjà fait le covid.

Un variant c’est quoi ? C’est une forme du virus qui rassemble une combinaison inédite de mutations. Quand un nouveau variant émerge avec un fort taux de croissance et une dispersion géographique assez impressionnante, trois questions se posent : ce variant est-il plus transmissible ? Est-il plus virulent et associé à des symptômes plus ou moins forts au niveau des personnes infectées ? Enfin, ce variant pose-t-il un problème pour l’efficacité de la vaccination ? Ces questions, nous les avons posées à Simon Dellicour, épidémiologiste et chercheur FNRS à l’ULB.

Six cas de variants anglais détectés, en Belgique

A première vue, c’est peu mais les experts l’affirment, les cas détectés sont largement sous les chiffres des cas existants sur notre territoire. Marc Van Ranst, virologue à la KU-Leuven, évoquait sur nos antennes le week-end dernier, un chiffre de 600 cas existants. Simon Dellicour, lui est plus prudent et attend de savoir sur quels éléments son collègue s’est basé avant de confirmer. Il planche plutôt pour un chiffre nettement moins important.

Pouvons-nous enrayer la propagation du variant anglais sur le sol belge ? Simon Dellicour en doute : "Nous pouvons la ralentir mais nous ne pouvons pas l’arrêter. Nous avons déjà détecté six cas en Belgique. Et nous savons déjà que certains de ces cas sont déjà des cas de transmission locale." Autrement dit, il ne s’agit plus seulement de cas importés mais également de transmissions du virus entre Belges sur notre territoire.