Coronavirus en Belgique : certificat de quarantaine, formulaire pour retracer ses contacts… Voici ce que l’on sait déjà sur le "tracing"

1. Comment cette recherche de contacts est-elle organisée ?

2. Comment se passent ces appels téléphoniques ?

Lors d’un tel appel téléphonique, il vous sera demandé d’indiquer avec qui vous avez été en contact ces derniers jours. Il est possible également que vous soyez appelé pour vous informer que vous avez été en contact avec une personne infectée, sans indiquer qui exactement. L’accent est mis sur les contacts jusqu’à deux jours avant le début de la maladie et la semaine suivante, mais cela peut aussi remonter plus loin. ►►► À lire aussi : Bernard Delvaux sur le "tracing belge": "C'est une technologie du siècle passé" Si vous avez subi un test, votre médecin peut déjà vous demander de télécharger et commencer à remplir un formulaire listant vos contacts. De cette manière, la démarche de recherche des contacts en contact avec la personne détectée positive commence avant même l’appel des "call centers". Ce formulaire de contact, téléchargeable ici, vous invite à noter si vous avez eu un "contact physique" avec quelqu’un. Des informations que nous ne partageons pas habituellement.

2 images Formulaire de description pour le tracing : https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/covid19-centres-de-tri/formulaire-pour-la-description-des-contacts © Portail des services de l’eSanté

Mais est-il vraiment nécessaire maintenant que nous gardions tous une trace de nos contacts grâce à ce formulaire ? Emmanuel André, qui dirige le comité de recherche, l’a en tout cas suggéré sur Twitter.

Dès demain, prenez l’habitude de prendre note des personnes avec qui vous avez des contacts rapprochés, y compris leur numéro de téléphone. De cette façon, au cas où vous tombez malade, ces personnes pourront recevoir un accompagnement adéquat... #TousEnsemble — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) May 3, 2020

Une invitation à référencer vos contacts mais qui ne pourra pas devenir une obligation.

3. Que se passe-t-il si vous êtes appelé par un "call center" ?

S'il s'avère que vous avez été en contact étroit avec une personne contaminée (plus de 15 minutes à moins d’un mètre et demi, ou dans un environnement fermé), on vous demandera de vous isoler chez vous pendant 14 jours et de prendre votre température deux fois par jour. Vous pouvez toujours sortir pour acheter de la nourriture ou aller à la pharmacie, mais vous devrez porter un masque de protection partout et, bien sûr, respecter toutes les autres mesures d’hygiène. Seul le personnel soignant, par exemple, peut exceptionnellement continuer à travailler à l’extérieur, si cela est nécessaire pour assurer les soins. Vous pourrez toutefois continuer à travailler à domicile. Pour cela, vous recevrez un "certificat de quarantaine", qui doit montrer que vous ne pouvez pas physiquement aller travailler. Votre médecin traitant peut vous délivrer ce certificat, mais les centres d’appels peuvent également le faire eux-mêmes dans des "cas strictement définis" et avec l’intervention d’un inspecteur de la santé. Si vous ne pouvez pas travailler à domicile, vous serez mis au chômage temporaire ou, dans le cas des travailleurs indépendants, vous bénéficierez d’un prêt relais. Dans ce cas, vos revenus seront moins élevés.

4. Qu’en est-il de ma vie privée ?

Dans les centres d’appels, les appelants ne verront qu’un nom, un numéro de téléphone et l’un des cinq scénarios qu’ils doivent suivre (un pour une personne infectée, un pour un contact, etc.). "Ces données sont stockées dans un cloud privé", explique Frank Robben de la Crossroads Bank Social Security, qui participe à la mise en place du système. "Les appelants ne voient pas ces données.", explique-t-il à la VRT. Les données auxquelles les téléphonistes ont accès sont stockées avec toutes les autres données dans une base de données sur les ordinateurs de Sciensano, l’institut scientifique qui publie également les chiffres quotidiens du coronavirus dans notre pays. Ils disposent déjà de données provenant de personnes testées dans les laboratoires, les hôpitaux, et parfois aussi de médecins généralistes. Cependant, ces données ne sont pas facilement accessibles. Si, par exemple, elles sont utilisées un jour pour la recherche scientifique, elles ne serot plus traçables et ne permettront donc plus de remonter à la personne. "Après la pandémie, les contacts seront également supprimés", explique M. Robben.