Coronavirus en Belgique ce vendredi 8 mai : tendance à la baisse pour tous les indicateurs

Le jeudi 7 mai, 591 nouveaux cas ont été rapportés. 362 patients résident en Flandre, 143 en Wallonie et 57 à Bruxelles. Nous n’avons pas d’information concernant le lieu de résidence des 29 dernières personnes. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 52.011.

A partir du 10 mai, chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu’à maximum quatre personnes – toujours les mêmes.

Afin de limiter le nombre de contacts favorisant la dispersion du virus, les personnes invitées s’engagent à n’entrer que dans un seul foyer. L’objectif est de restreindre au maximum les silos qui se rencontrent et de garantir la réciprocité la plus grande possible.

Cela, aux conditions suivantes :

Les distances de sécurité doivent, bien entendu, être respectées avec les invités.

Si le citoyen possède un jardin ou une terrasse, il est préférable d’organiser cette visite à l’extérieur.

Il est évident qu’aucune visite ne peut être autorisée si un membre de la famille ou si la personne invitée est malade.

Une attention particulière devra être apportée aux personnes plus âgées ou fragiles.

Ce système facilite également le traçage des contacts qui ont eu lieu entre les personnes si l’une d’elles s’avérait positive au Covid-19.