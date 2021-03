Ce vendredi 5 mars, à 11 h, le Centre de crise en charge de la lutte contre le coronavirus tiendra une conférence de presse afin de faire le point sur la situation sanitaire en Belgique et les dernières recommandations. Pour rappel, un nouveau Comité de concertation se tient à 14h et doit prendre de nouvelles mesures notamment en matière d’élargissement de la bulle sociale.

Ce vendredi matin, Sciensano, l’institut de Santé publique, publiait ses derniers chiffres relatifs à l’épidémie. Les hospitalisations sont toujours en légère hausse, les contaminations se stabilisent et les décès affichent une baisse, de plus en plus faible toutefois.

170 personnes ont été admises ces dernières 24 heures à l’hôpital. Entre le 26 février et le 4 mars, il y a eu en moyenne 156 admissions à l’hôpital par jour, soit une augmentation de 23% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1906 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. 426 patients traités en soins intensifs, contre 434 la veille. C’est la première baisse de lits occupés enregistrée depuis 3 semaines.

2643 nouvelles contaminations ont été comptabilisées ces dernières 24 heures. Entre le 23 février et le 1er mars, 2358,7 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour (une hausse par rapport à la semaine précédente de 2%).

27 décès ont été comptabilisés ces dernières 24 heures. Sur la même période, 26 personnes sont décédées en moyenne par jour du virus portant le bilan à 22.196 morts depuis le début de la pandémie en Belgique (baisse de 6,6% par rapport à la semaine précédente).