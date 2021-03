Coronavirus en Belgique ce vendredi 5 mars : "On a pour l'instant évité cette troisième vague"

Ce vendredi 5 mars, à 11 h, le Centre de crise en charge de la lutte contre le coronavirus a tenu une conférence de presse afin de faire le point sur la situation sanitaire en Belgique et les dernières recommandations. Au menu des bonnes nouvelles et une déclaration du porte-parole Yves Van Laethem : au regard de l’évolution de la situation actuelle , "on a pour l'instant évité cette troisième vague". La situation belge "reste meilleure que dans d’autres pays qui nous entourent". Exemple avec la France où des mesures de confinement strictes ont été décidées dans plusieurs départements proches de la Belgique

Ce vendredi matin, Sciensano, l’institut de Santé publique, publiait ses derniers chiffres relatifs à l’épidémie. Les hospitalisations sont toujours en légère hausse, les contaminations se stabilisent et les décès affichent une baisse. "La campagne de vaccination se fait de plus en plus sentir dans les maisons de repos", se réjouit Yves Van Laethem. "Mais le virus circule toujours." Actuellement, une baisse des décès "drastique" est constatée chez les plus de 85% mais les décès augmentent (de manière modérée) chez les moins de 85 ans. La période est donc jugée "transitoire".

Globalement, 2359 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays en moyenne par jour (du 23 février au 1er mars). Une hausse "qui n’est plus que de 2%". "Cette hausse semble se terminer pour l’instant" ce qui augure une baisse à partir de ce week-end, dit le Centre de crise. Le pic des contaminations remonterait donc au jeudi 25 février avec une moyenne hebdomadaire de 2419 nouveaux cas par jour. Actuellement, les contaminations sont en baisse partout, sauf dans le Hainaut (+32%) et Bruxelles (+16%).

Au niveau des âges, les tendances sont différentes avec une baisse chez les enfants (-5%), chez les plus de 90 ans (-29%) mais une hausse chez les adolescents (+14%).

La moitié des cas : le variant britannique

Le variant anglais occupe une place importante dans le total des contaminations, avec plus de la moitié des cas recensés contre 4,4% pour le variant sud-africain et 1,9% pour le brésilien.