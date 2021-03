Coronavirus en Belgique ce vendredi 5 mars: les hospitalisations sont toujours en hausse, les contaminations tendent à diminuer

Alors qu'un comité de concertation se réunit ce vendredi, après avoir décidé de "ne rien décider" la semaine dernière suite à une hausse importante des hospitalisations pour coronavirus en fin de semaine dernière, les hospitalisations affichent toujours une légère hausse en Belgique, mais pas aussi importante que ce qui était craint la semaine dernière. Les contaminations, par contre se stabilisent et paraissent même diminuer ces derniers jours. A l'inverse, les décès affichent toujours une baisse, mais de plus en plus faible et semblent même remonter ces derniers jours.

170 personnes ont été admises ces dernières 24 heures à l'hôpital. Entre le 26 février et le 4 mars, il y a eu en moyenne 156 admissions à l'hôpital par jour, soit une augmentation de 23% par rapport à la période de référence précédente, qui correspond assez bien à l'augmentation des cas de la semaine précédente. Les hausses les plus marquées sont à Anvers (+44% par semaine), et en Hainaut (+50% par semaine). A l'inverse, ça a commencé à baissé en province de Limbourg.

Au total, 1906 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour vendredi matin. 426 patients traités en soins intensifs, contre 434 la veille. C'est la première baisse de lits occupés enregistrée depuis 3 semaines: ce nombre était en hausse constante depuis le 18 février, passant de 314 à 434 en moins d'un mois.

►►► Coronavirus: le passage en phase 1b dans les hôpitaux est reporté d'une semaine

2643 cas supplémentaires ont été comptabilisés ces dernières 24 heures, contre 3076 enregistrées vendredi dernier. Entre le 23 février et le 1er mars, 2358,7 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour. Ca reste une hausse par rapport à la semaine précédente, mais seulement de 2%. En réalité cette moyenne affiche une tendance à la baisse depuis le 1er mars, où elle était de 2407, puis 2394, 2393, 2386 ce jeudi et donc 2358 ce vendredi. C'est le Hainaut et Bruxelles qui poussent cette moyenne vers le haut alors qu'à l'inverse, les contaminations sont en baisse dans toutes les provinces flamandes.

Entre le 23 février et le 1er mars toujours, près de 41.300 tests en moyenne ont été effectués chaque jour (+9%). Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, atteint lui 6,5%. Il reste stable.

27 décès ont été comptabilisés ces dernières 24 heures. Sur la même période, 26 personnes sont décédées en moyenne par jour du virus portant le bilan à 22.196 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Ca reste une baisse de 6,6% par rapport à la semaine précédente, mais cette baisse est en train de ralentir, et ces chiffres sont en train de légèrement remonter ces derniers jours, malgré la vaccination.

A ce sujet, 540.300 personnes ont désormais reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19, soit 4,7% de la population âgée de plus de 18 ans. 325.451 personne