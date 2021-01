Coronavirus en Belgique ce vendredi 22 janvier : "Le bout du tunnel de plus en plus en vue dans les maisons de repos"

Ce vendredi, à 11 h, le Centre de crise en charge de la lutte contre le coronavirus a tenu une conférence de presse. Au menu, l’analyse des derniers chiffres de l’épidémie et les dernières recommandations à la population. Dans les maisons de repos, comme l’a annoncé le porte-parole Yves Van Laethem, "le bout du tunnel de plus en plus en vue". A ce jour, 142.000 personnes ont reçu la première dose du vaccin, soit 11% des plus de 80 ans en Belgique

"La deuxième dose a commencé à être administrée à certains d’entre eux, le degré de protection de cette population particulièrement à risque va augmenter dans les semaines qui viennent. Ceci fera un barrage, dans les maisons de repos, à la progression du virus."

Nombre de cas en baisse

Dans les homes pour personnes âgées, la situation est "plutôt favorable, les chiffres évoluent dans le bon sens", se réjouit le Centre de crise. La politique de vaccination devrait maintenir cette situation dans les prochaines semaines.

Du 13 au 19 janvier, le nombre de cas a diminué tant en Wallonie (3 nouvelles infections par 1000 résidents au lieu de 5,4) qu’en Flandre (6,3 contre 7,3). La situation est stable à Bruxelles (une infection).

Dans les maisons de repos qui compte au moins un cas, on passe de 18% à 17% en Flandre, de 12 à 10% en Wallonie et de 9% à 11% en Région bruxelloise.

Dans les maisons de repos où l’on recense plus de dix cas, il y a baisse en Wallonie (2 contre 4%) et une stabilisation en Flandre (5%). On ne recense aucune maison avec plus de dix cas à Bruxelles.