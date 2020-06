Coronavirus en Belgique ce vendredi 19 juin : 128 nouveaux cas détectés, 20 nouvelles hospitalisations

L’épidémie de Covid-19 est toujours présente dans notre pays. "L’évolution des différents indicateurs est à la baisse. Cependant, le virus n’a pas disparu du territoire belge. Continuez dès lors à appliquer les conseils afin de vous protéger, vous et vos proches", écrit le SPF Santé sur son site internet ce vendredi.

En résumé :

Le jeudi 18 juin, 128 nouvelles infections confirmées ont été rapportées et 20 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital. 27 patients ont pu quitter l’hôpital .

confirmées ont été rapportées et ont été admis à l’hôpital. . 340 patients au total sont hospitalisés, dont 55 se trouvent en soins intensifs .

. 12 décès ont été rapportés les dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 9695 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique.

ont été rapportés les dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 9695 personnes sont décédées du Covid-19 en Belgique. Le nombre de tests effectués ces dernières 24 heures s’élève à 15.430 . Le nombre total de tests effectués est désormais de 1.087.369.

. Le nombre total de tests effectués est désormais de 1.087.369. Au total, 60.476 cas confirmés ont été rapportés, dont 34.042 cas (56%) en Flandre, 19.131 cas (32%) en Wallonie, et 6249 cas (10%) à Bruxelles.

Le taux de reproduction du virus (noté "Rt") était, pour la période du 12 au 18 juin, de 0,87. Le Rt était déjà à ce niveau-là lors du calcul précédent du 5 au 11 juin. "Une épidémie se propage si le Rt a une valeur supérieure à 1 et se réduit si le Rt est inférieur à 1", rappelle Sciensano dans son bulletin épidémiologique.

Voici le bilan de la semaine écoulée :

Le nombre de cas COVID-19 confirmés diminue de 2 à 5% sur les 7 derniers jours

Le nombre d’admissions à l’hôpital diminue de 1 à 3% par jour

Le nombre de patients en soins intensifs en raison du COVID-19 diminue de 5% par jour

Le nombre de décès liés au COVID-19 diminue de 7 à 9% par jour.

Patients plus âgés

"Les patients hospitalisés sont un peu plus âgés actuellement qu’en début d’épidémie. Depuis la semaine du 12 au 18 avril la proportion de patients âgés de 80 ans ou plus a atteint et dépassé 40%", explique encore Sciensano.

Les chiffres des deux dernières semaines sont cependant à prendre avec précaution. En effet, "vu le délai de rapportage et le nombre décroissant de cas hospitalisés, ces données sont moins complètes que celles des semaines précédentes et portent sur un nombre restreint de patients".