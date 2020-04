Coronavirus en Belgique ce vendredi 17 avril : 313 nouveaux décès rapportés, pour un total de 5163

Le virus vient-il d'un laboratoire chinois?

Emmanuel André a été amené à commenter l'hypothèse selon laquelle le coronavirus serait originaire d'un laboratoire chinois. "Ce que nous savons, c'est que ce virus est très probablement issu de l'environnement naturel. Des virus très similaires à celui-ci circulent parmi les chauves-souris en Chine. Ce virus a probablement été accidentellement transmis à l'homme, peut-être via un animal intermédiaire, ou du fait que, en Chine, on consomme ces chauves-souris. Nous n'avons aucun argument pour affirmer que ce virus se serait échappé ou aurait été fabriqué ou modifié dans un laboratoire. La structure génétique de ce virus est naturelle. Quand on modifie les gènes d'un virus, cela laisse des traces qu'on peut remarquer. Et dans ce cas-ci, nous n'avons aucune indication dans ce sens. Comme cela a été le cas pour de nombreux pathogènes à travers l'histoire, il s'agit probablement d'un accident de la nature où un virus qui circule parmi les animaux s'est transmis à l'homme, et a développé la capacité de se transmettre d'homme à homme, ce qui a provoqué cette épidémie".