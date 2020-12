Coronavirus en Belgique ce samedi 12 décembre: les contaminations sont à la hausse, mais les décès diminuent

2762 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures en Belgique. A côté de cela, on enregistre également 100 nouveaux décès et 182 admissions à l'hôpital. Par rapport à la semaine dernière, les contaminations sont en légère augmentation: le 5 décembre, on était à 2582 cas.

Selon les chiffres de Sciensano pour la période comprise entre le 2 et le 8 décembre, le nombre moyen de contaminations journalières a diminué de 1% et se situe sur une moyenne de 2175,7 cas par jour. Ce qui indique à nouveau une stagnation de la diminution. "Nous avons atteint un plateau. La courbe va choisir un sens, soit vers le haut soit vers le bas", a indiqué Steven Van Gucht, porte-parole du centre interfédéral de crise.

Les décès continuent de diminuer

Les décès et les hospitalisations, par contre, ont diminué : le 5 décembre, on enregistrait 109 nouveaux décès et 229 admissions à l'hôpital, contre 100 décès et 182 hospitalisations ces dernières 24 heures. Sur la période comprise entre le 2 et le 8 décembre, les décès ont diminué de presque 19% par rapport à la semaine précédente : en moyenne, chaque jour, 95,4 personnes sont décédées du coronavirus.