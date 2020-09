Ce mercredi, à 11 h, se tient une nouvelle conférence de presse du Centre interfédéral de crise afin de présenter les dernières évolutions de l’épidémie de coronavirus en Belgique.

Ce mercredi matin, les chiffres diffusés par Sciensano faisant état d’une moyenne de 502,1 contaminations au coronavirus par jour entre le 30 août et le 5 septembre. Il s’agit d’un chiffre en augmentation de 13% par rapport à la période de sept jours qui précède. Au total, le nombre d’infections depuis le début de l’épidémie dans notre pays s’élève à 89.141 cas. Les hospitalisations reculent de 4% pour s’établir à 18,4 par jour en moyenne.

Quant aux décès, il y en a eu 2,3 par jour en moyenne sur la période de référence (-2%), pour un total de 9912.

Une seule conférence de presse par semaine

Rappelons qu’il n’y aura désormais plus qu’une conférence de presse par semaine pour annoncer l’évolution des chiffres liés à l’épidémie de coronavirus en Belgique, a indiqué samedi dernier le porte-parole du Centre de crise national Yves Stevens.

"Nous continuons de communiquer tous les jours sur les chiffres, mais les commentaires amenés pour l’instant trois fois par semaine lors d’une conférence de presse n’auront désormais plus lieu qu’une fois par semaine, le mercredi", souligne M. Stevens. "Les chiffres sont stables et il n’y a donc plus rien à commenter. Mais nous continuons de sonder et la fréquence sera à nouveau ajustée si nécessaire."