Coronavirus en Belgique ce mercredi 30 juin 2021 : la baisse des contaminations est en train de ralentir

Les tendances affichées par le tableau de Sciensano au sujet de l'épidémie de coronavirus restent toutes positives ce mercredi 30 juin. Mais attention, ceux-ci sont basés sur les chiffres consolidés, de J-4 à J-10. Or, on semble observer un ralentissement de la baisse des cas détectés ces derniers jours. Elle était de plus de 30%, elle n'est plus "que" de 25% sur une semaine de chiffres consolidés.

Et si l'on examine les cas ventilés par date, la baisse est de moins de 10% pour le samedi 26 juin par rapport au samedi précédent. Quant au dimanche 27 juin, le nombre de cas détectés est déjà supérieur à celui du dimanche précédent (168 contre 129).

Deux explications peuvent expliquer cette inversion de tendances:

on détecte plus de cas parce que beaucoup de personnes asymptomatiques se font tester en vue de leur voyage alors qu'elles ne l'auraient pas fait sans cela. Le taux de positivité continue d'ailleurs à descendre.

alors qu'elles ne l'auraient pas fait sans cela. Le taux de positivité continue d'ailleurs à descendre. le variant Delta qui selon le biologiste de la KUL Emmanuel ANdré est déjà devenu majoritaire est à la base de cette inversion. Malgré les obstacles liés à la vaccination, le fait qu'il soit beaucoup plus contagieux, et moins reconnu tant qu'on n'a pas reçu les deux doses de vaccin, fait que le virus se répand à nouveau.

La situation n'a encore rien d'inquiétant, car on était retombé à un nombre très bas de personnes contaminées, et que la vaccination se poursuit à très grande vitesse. Mais elle est à surveiller si on veut éviter une situation 'à l'anglaise' avec une reprise exponentielle des contaminations, liée à ce variant delta, qui se traduit aujourd'hui par une reprise des hospitalisations et des décès également.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano