Coronavirus en Belgique ce mercredi 25 mars: 56 nouveaux décès pour un total de 178

Voici les chiffres mis à jour et diffusés par Sciensano, à propos de la situation en Belgique arrêtée au 24 mars à 16h:

"Porter un masque peut donner une fausse impression de protection"

Emmanuel André a aussi voulu parler du port du masque en rue : ce n'est pas nécessaire, insiste-t-il. "Porter un masque peut donner une fausse impression de protection, les personnes qui les portent font généralement moins attention à l'hygiène des mains et, quand on touche son masque, pour le mettre ou pour l'enlever, ce sont autant de gestes qui peuvent contaminer quelqu'un. l'hygiène des mains est nécessaire, la distanciation physique est nécessaire. Le port du masque en rue n'est pas nécessaire".

Pour éviter la propagation du coronavirus et d'être contaminé, il faut dès lors respecter les règles qui ont été édictées: éviter tout déplacement non-essentiel (ne pas sortir sauf pour se soigner, faire des courses, prendre l'air et travailler si le télétravail est impossible), respecter la distanciation sociale avec 1,5 mètres entre chaque individu et se laver régulièrement les mains.