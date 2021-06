Coronavirus en Belgique ce mercredi 2 juin 2021: le nombre de patients en soins intensifs continue de baisser

Et tous les autres indicateurs poursuivent leur baisse régulière, et ce dans toutes les régions. Le nombre moyen d'admissions est ainsi en baisse de 22%, avec 85 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui représente le niveau de fin septembre, avant que la seconde vague n'éclate.

Taux de positivité***: sur base des résultats des tests obtenus entre le 24 et le 30 mai, il est de 4,6% (contre 4,7% mardi).

Décès : Entre le 23 et le 29 mai, 13,1 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, soit une baisse de 31,9% sur sept jours. Au total, 24.968 personnes sont mortes du virus depuis le début de la pandémie.

Vaccination : A ce jour 4,7 millions de Belges de plus de 18 ans ont reçu une première de dose de vaccin, soit environ un adulte sur deux.

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.