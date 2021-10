Coronavirus en Belgique ce mardi 5 octobre: les indicateurs de l'épidémie oscillent toujours autour d'un même plateau

Il reste difficile de déceler l'évolution exacte de l'épidémie de coronavirus en Belgique en ce moment: les indicateurs semblent se stabiliser, en légère hausse pour les uns (taux de positivité, admissions à l'hôpital, décès), en légère baisse pour d'autres (contaminations). Dans les régions où la circulation était très haute (Bruxelles, Liège), les chiffres montrent une tendance à la baisse, mais cela monte dans d'autres régions (Anvers, Brabant flamand).

Sur la carte de l'ECDC, Bruxelles devrait ainsi repasser du rouge foncé au rouge (moins de 500 cas détectés pour 100.000 habitants sur 14 jours).

Ce sont toujours des communes liégeoises qui affichent l'incidence la plus élevée, mais on observe aussi désormais une dispersion rapide du virus en Brabant flamand, notamment à Hoeilaart et Linkebeek, deux communes où le taux de vaccination dépasse pourtant les 70%.

Le taux de vaccination lui continue à évoluer, mais de façon très lente.

Si on compare la situation belge à d'autres pays, on constate que la Belgique est un des rares pays à ne pas avoir connu de "pic" à l'été, et que les chiffres de l'épidémie restent à un plateau relativement bas malgré la rentrée. Seule l'Allemagne connaît une situation similaire avec un plateau plus bas encore.

Par contre, il est aussi à remarquer que les pays ayant connu ce pic cet été sont pour la plupart retombés à un niveau plus bas que celui de la Belgique, et que les chiffres continuent à y régresser. Contre-exemple important: le Royaume-Uni, où la circulation et le nombre de décès restent beaucoup plus importants.