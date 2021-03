Le Centre de crise fait le point sur l’épidémie de Covid-19 ce mardi à 11h. Un rendez-vous à suivre en direct vidéo ci-dessus.

Les chiffres de l'épidémie livrés par le centre de santé Sciensano semblent indiquer que les contaminations diminuent. Par ailleurs, le taux de positivité est en baisse et le nombre d'admissions en hôpital pour cause de coronavirus ne grimpe plus. Il y a eu 107 admissions ce lundi, selon Sciensano (vraisemblablement enregistrées le week-end dernier). Il y a actuellement 1936 personnes hospitalisées en raison du Covid-19, dont 410 en soins intensifs. Quant au taux de reproduction (Rt), il passe de 1,17 à 1,13.

On a déploré 25 décès au cours des dernières 24 heures.

►►► À lire aussi : L'évolution de l'épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres et graphiques

La stratégie de vaccination sera réévaluée cette semaine par les autorités. Toujours est-il que, à la date du 28 février 2021, 495.090 personnes ont reçu une première injection de vaccin, ce qui équivaut à 5,4% de la population au-dessus de 18 ans. Une deuxième dose a été administrée à 307.749 personnes, soit 3,3% de la population adulte.