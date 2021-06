Coronavirus en Belgique ce mardi 1er juin : toujours moins de 450 patients hospitalisés en soins intensifs

Cas détectés * : Il y a eu 1766 nouvelles contaminations en moyenne par jour entre le 22 et le 28 mai, soit une baisse de 27% par rapport à la semaine précédente. Ces chiffres sont toutefois à interpréter avec prudence dans la mesure où un jour férié (le lundi de Pentecôte, ndlr.) influence le calcul de la moyenne. Pour rappel, on teste toujours nettement moins lors des jours fériés.

Taux de positivité***: sur base des résultats des tests obtenus entre le 22 et le 28 mai, il est de 4,7% (contre 4,8% lundi).

Décès : Entre le 22 et le 28 mai, 13,4 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, soit 32,4% de moins que la semaine précédente. 24.955 personnes sont mortes des suites du coronavirus depuis le début de l’épidémie en Belgique.

Vaccination : A ce jour 4,6 millions de Belges de plus de 18 ans ont reçu une première de dose de vaccin, soit près d’un adulte sur deux dans le pays.

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.