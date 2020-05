Coronavirus en Belgique ce lundi 4 mai : 80 nouveaux décès et 59 nouvelles hospitalisations, la barre des 50.000 cas dépassée

Ce dimanche les chiffres du nombre d’hospitalisations et de décès rapportés dans les 24 heures précédentes étaient en baisse , une tendance qui se confirme ce lundi avec une nouvelle diminution du nombre de décès répertoriés dans les dernières 24 heures ainsi que du nombre d’hospitalisations.

Le coronavirus a fait 80 nouveaux décès et 59 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées lors des 24 dernières heures en Belgique. Le pays passe ce lundi 4 mai la barre des 50.000 cas.

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Entre le 15 mars et le 3 mai,

Parmi le nombre de tests réalisés en maisons de repos, 93.635 ont été réalisées chez des travailleurs et 76.208 chez des résidents de ces maisons de repos.

Entre début mars et le 3 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires s’élève à 270.857. Depuis le 10 avril, 169.843 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos.

Le porte-parole du centre interfédéral de la lutte contre le Covid-19 indique que "la Belgique est capable certainement de faire 15 à 20.000 tests par jour actuellement. C’est ce qui a été le cas durant les derniers jours. La capacité de 25.000 tests (par jour) ne doit pas poser de problème dans les jours qui viennent et la montée en puissance sera possible à ce moment-là, si elle est nécessaire, au vu éventuellement d’une augmentation des personnes présentant des symptômes".

"À partir de cette semaine on va étendre cette possibilité à toutes les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec le coronavirus", indique Yves Van Laethem.

Le testing est l’un des points essentiels de la stratégie progressive et conditionnée de déconfinement en Belgique. Ces dernières semaines les tests ont principalement été effectués sur des personnes sévèrement malades et qui se présentaient à l’hôpital. Ces tests ont été progressivement étendus aux maisons de repos puis aux patients qui rentrent à l’hôpital, que ce soit pour des symptômes potentiellement liés aux coronavirus, ou non.

Appel à ne pas délaisser les autres problèmes de santé

Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, a rappelé qu’il était important de consulter en cas de problème de santé : "On pense que les personnes ont peur, parfois, de consulter les services de santé ou leur médecin traitant et ceci amène à des comportements où la santé se détériore pour d’autres raisons que le coronavirus".

En cas de problème de santé connu, quel qu’il soit, il faut reprendre l’habitude de faire appel à son médecin traitant, son généraliste ou son spécialiste en fonction du cas et de ses habitudes. Il faut privilégier les appels téléphoniques. S’il s’agit d’un nouveau problème de santé, "on va d’abord passer par le premier filtre qui est celui du généraliste ou d’une centrale de généralistes si on n’a pas de généraliste soi-même", précise Yves Van Laethem.

Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 précise que les salles d’attente ne devraient pas être embouteillées puisqu’on ne vient pas spontanément mais bien sûr rendez-vous. Les mesures de désinfection seront disponibles à l’entrée et à la sortie du cabinet.

Si vous avez un masque, emportez-le avec vous et portez-le dans la salle d’attente. Si vous n’en avez pas, un masque vous sera fourni sur le site où vous venez consulter indique encore le centre interfédéral de crise.