Coronavirus en Belgique ce lundi 27 juillet : une incidence cumulée sur 14 jours de 67,5 en province d'Anvers, et de 26,9 en Belgique

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 278,9 par jour entre le 17 et le 23 juillet, selon la mise à jour lundi des données du tableau de bord de l’Institut de santé publique Sciensano. Le nombre d’infections s’élève maintenant à 66.026. C’est 299 de plus que les 65.727 infections signalées par Sciensano dimanche.

Du 17 au 23 juillet (période où les chiffres sont quasi-consolidés), 1952 cas ont été diagnostiqués, soit une augmentation de 70% par rapport à la période de 7 jours précédentes (du 10 au 16 juillet), où 1142 cas positifs ont été recensés.

Taux d'incidence élevé en province d'Anvers

Le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants (l'incidence) continue également d’augmenter. Pour la période s’étalant sur deux semaines, et jusqu’au 23 juillet inclus, cette incidence cumulée s'élève à 26,9. Pour la province d'Anvers, cette incidence cumulée sur 14 jours atteint 67,9.

La Flandre est la région où le plus grand nombre de cas est détecté : pour la période du 17 au 23 juillet, l'on compte 1433 diagnostics, soit 73% des cas au niveau national. C'est tout particulièrement la province d'Anvers qui est touchée, où le nombre de cas a quasi doublé en une semaine. Son incidence sur 7 jours (pour la période du 17 au 23 juillet) s'élève maintenant à 48.5, soit plus du double de la deuxième province la plus touchée, le Limbourg, qui est à 17,3. En comparaison, cette incidence cumulée sur 7 jours atteint 16.9 pour la Belgique dans son entièreté.

