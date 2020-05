Coronavirus en Belgique ce lundi 25 mai: 250 nouveaux cas, dont 175 en Flandre, à cause du dépistage ou le virus y est-il plus actif?

Ce lundi à 11 heures avait lieu le point presse du centre interfédéral, qui était passé de quotidien à 3X/semaine, et qui n'aura désormais plus lieu que le vendredi pour le bulletin épidémiologique hebdomdaire de Sciensano.

L’occasion de voir si la tendance à la baisse des chiffres (cas, décès, hospitalisations) se poursuit et si le déconfinement n’a donc pas eu d’impact négatif sur le contrôle du Covid-19 dans notre pays.

Le nombre total de cas confirmés s’élève à 57 342. 250 nouveaux cas ont été rapportés. 175 patients résident en Flandre, 50 en Wallonie et 25 à Bruxelles. Sur le fait que l'on trouve actuellement beaucoup plus de nouveaux cas en Flandre, Yves Van Laethem n'a pas voulu se prononcer: "Cela peut être dû à deux raisons, soit les citoyens et les médecins recourent plus au dépistage, soit pour une raison que nous ignorons le virus y est plus actif, cela reste à affiner".