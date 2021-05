Coronavirus en Belgique ce lundi 24 mai : légère augmentation des contaminations, à nuancer

Si l'ensemble des indicateurs poursuivent leur baisse, c'est à l'exception des contaminations qui accusent ce lundi 24 mai une légère hausse de 6%; élevant la moyenne à 2410 nouvelles contaminations enregistrées sur la période de sept jour qui a précédé le 20 mai.

Si cette hausse des cas enregistré peut avoir des allures inquiétante, elle est à nuancer car elle s'explique principalement par la présence du jeudi 13 mai, ou jeudi de l'Ascension, dans la période analysée. En effet, si les chiffres de ces derniers jours reprenaient ce jour férié ces derniers jours, ce n'est plus le cas à partir de ce 24 mai.

Or, on sait que, tout comme le dimanche, les jours fériés, on enregistre un nombre de contaminations moindre que les jours ouvrables traditionnels. Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 en Belgique avait d'ailleurs précisé lors de la conférence de presse de sciensano du 18 mai que la tendance à la baisse était à modérer, étant donné l'impact d'un jour férié sur la moyenne. Le 13 mai étant désormais exclu de la moyenne, cela explique la relative augmentation du nombre de cas détectés en moyenne enregistrée aujourd'hui par rapport à la semaine précédente.

Les chiffres consolidés du tableau de Sciensano

Note : ces chiffres sont tirés des données actualisées publiées par Sciensano en " opendata ", et mises sous forme de tableau ici.

Cas détectés*: Entre le 14 et le 20 mai , 2410 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C'est une augmentation de 6% par rapport à la semaine précédente.

Tests: Entre le 14/05 et le 20/05 , une moyenne de 47.300 tests ont été effectués quotidiennement, un total en hausse de 2% par rapport à la semaine précédente.

Admissions: elles s'élèvent en moyenne à 118,3 entre le 14 et le 20 mai. C'est une diminution de 24,9% par rapport à la semaine précédente.

Taux de reproduction: Calculé sur base de l'évolution des admissions, le Rt du coronavirus s'établit aujourd’hui à 0,90, identique à la veille. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s'accélère.

Personnes hospitalisées**: 1493 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19 , dont 542 patients traités en soins intensifs.

Taux de positivité***: sur base des résultats des tests obtenus entre le 14/05 et le 20/05, il est de 5,6% (contre 5,7% hier), en diminution de 0,4% par rapport à la semaine dernière.

Décès: Entre le 14 et le 20 mai, 19,9 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, soit 24,9% de moins que la semaine précédente. Depuis le début de l’épidémie, 24.842 personnes sont mortes du coronavirus.

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.

** : Dans les personnes hospitalisées sont comptabilisées des patients français transférés dans notre pays (mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les admissions), ainsi que des patients déjà hospitalisés pour une autre raison, et qui ont effectué un test positif