Coronavirus : "Chaque contact que vous n'avez pas peut aider les hôpitaux à ne pas être surchargés"

Même message d’Yves Van Laethem, lors de la conférence du Centre de crise de ce lundi : "Ce samedi 17 octobre, 351 nouvelles admissions ont été comptabilisées dans les hôpitaux. Cela correspond à un peu plus de la moitié du nombre d’admission lors du pic de la première vague, le 28 mars. […] La situation est particulièrement précaire en Wallonie : ce samedi 17 octobre, la Wallonie a atteint autant d’hospitalisations que lors du pic de la première vague. Et la courbe y est plus verticale. La tension va continuer à être importante".

Et l'été ?

Un peu d'espoir... Pourra-ton vivre un "été normal" ? "On pourrait entamer une vaccination au printemps, sur base des données scientifiques disponibles, estime Yves Van Laethem. Dans l’état actuel des choses, et si rien ne change pas rapport au développement de la vaccination, et grâce conditions météo plus favorables, on devrait avoir un impact significatif quant au risque pour les personnes les plus fragiles de développer la maladie et retrouver, sous certains aspects, une vie plus proche de celle d’avant".