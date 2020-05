Coronavirus en Belgique ce lundi 18 mai : 279 nouveaux cas et 28 nouveaux décès, "une tendance à la baisse"

Coronavirus : bilan du nombre d'hospitalisations, de cas et de décès en Belgique au 18/05/2020 -... Le centre interfédéral de crise en charge de la lutte contre le coronavirus présente le bilan des nouveaux cas et décès relevés ces dernières 24 heures. 279 nouveaux cas ont été rapportés. C'est un chiffre en baisse, "de 7% par jour sur les 7 derniers jours" annonce Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral. Ce qui porte le nombre de cas total en Belgique à 55.559. On recense aussi 28 décès (16 en hôpital et 12 dans les maisons de repos). "Une tendance à la baisse de l'ordre de 8% par jour", ajoute Yves Van Laethem. Cela porte le nombre de décès à 9080. 43 personnes ont été admises à l’hôpital (baisse de 4 % par jour au cours de la dernière semaine) et 342 personnes contaminées se trouvent toujours en soins intensifs (moins 5% en une semaine). 27 personnes sont sorties de l'hôpital au cours de ces dernières 24 heures. 13.860 tests ont été menés au cours de ces dernières 24 heures.