Coronavirus en Belgique ce jeudi 7 mai : 98 nouvelles hospitalisations, 80 décès, importante baisse des soins intensifs

Voici les derniers chiffres de l’évolution de la pandémie chez nous.

Le mercredi 6 mai, 639 nouveaux cas ont été rapportés. 374 patients résident en Flandre, 157 en Wallonie et 101 à Bruxelles. Nous n’avons pas d’information concernant le lieu de résidence des 7 dernières personnes. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 51.420.

La situation se présente comme suit :

Au total, 2688 patients sont actuellement hospitalisés . 98 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures.

Au total, 538 patients se trouvent en soins intensifs , soit une diminution de 116 patients au cours des 24 dernières heures.

12.980 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 244 au cours des 24 dernières heures.

8415 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 80 décès au cours des dernières 24 heures. Des décès des dernières 24 heures, 37 ont eu lieu à l'hôpital, 43 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 74% ont été confirmés par un test COVID-19.

Sur les 8415 personnes décédées, 48% sont mortes à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,4% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (19%) ou des cas suspects (81%).

A partir du 10 mai, chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu’à maximum quatre personnes – toujours les mêmes.

Afin de limiter le nombre de contacts favorisant la dispersion du virus, les personnes invitées s’engagent à n’entrer que dans un seul foyer. L’objectif est de restreindre au maximum les silos qui se rencontrent et de garantir la réciprocité la plus grande possible.

Cela, aux conditions suivantes :

Les distances de sécurité doivent, bien entendu, être respectées avec les invités.

Si le citoyen possède un jardin ou une terrasse, il est préférable d’organiser cette visite à l’extérieur.

Il est évident qu’aucune visite ne peut être autorisée si un membre de la famille ou si la personne invitée est malade.

Une attention particulière devra être apportée aux personnes plus âgées ou fragiles.

Ce système facilite également le traçage des contacts qui ont eu lieu entre les personnes si l’une d’elles s’avérait positive au Covid-19.