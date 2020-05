Coronavirus en Belgique ce jeudi 7 mai : 98 nouvelles hospitalisations, 80 décès, importante baisse des soins intensifs - © Tous droits réservés

Chiffres du jour, commentés par Yves Coppieters - JT 13h - 07/05/2020 Les chiffres évoluent vraiment dans le bon sens. Première chose intéressante à souligner, il y a de plus en plus de test faits dans notre pays. Plus de 19.000 en 24h. Et ils ont permis de détecter 639 personnes malades. Il y a moins de gens qui passent entre les mailles du filet et on a une meilleure vision de la situation.