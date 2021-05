Coronavirus en Belgique ce dimanche 30 mai 2021 : les admissions à l’hôpital passent sous la barre des 90

Admissions : elles s’élèvent en moyenne à 89,7 entre le 23 et le 29 mai. C’est une baisse de 26% par rapport à la semaine précédente. On se rapproche du seuil des 75 hospitalisations par jour, un des critères fixés en janvier dernier par les autorités pour permettre le déconfinement. Au cours de la dernière conférence de presse de Sciensano, Yves Van Lathem, le porte-parole du centre de crise, avait indiqué que ce seuil pourrait être atteint dès le début du mois de juin.

Vaccination : A ce jour 4.553.139 millions de Belges de plus de 18 ans ont reçu une première de dose de vaccin, soit près d'un adulte sur deux dans le pays (49,4%). Un "espoir" pour un "retour à la vie normale" a souligné le Premier ministre Alexander De Croo. 2.006.944 personnes ont reçu les deux doses soit 21,8% de la population de plus 18 ans. Entre le 20 et le 27 mai, 43.300 personnes ont reçu une injection par jour. C'est une diminution de 20% par rapport à la semaine précédente.

¨* Les cas détectés sont le nombre de patients où un test positif a confirmé la présence du virus. La date qui est considérée est celle du diagnostic, pas du résultat du test. Les données sont considérées comme consolidées après 4 jours. Le nombre de cas peut dépendre en partie de la stratégie de testing : si on teste plus systématiquement, on détecte aussi plus de cas.