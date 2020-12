Coronavirus en Belgique ce dimanche 13 décembre : légère augmentation des contaminations, les autres indicateurs à la baisse. Vers une stabilisation ?

On compte 2807 nouvelles contaminations encodées au cours des dernières 24h sur base des chiffres non consolidés de Sciensano. On en comptait 2762 la veille. Du 3 au 9 décembre, on compte 2196,6 nouvelles contaminations quotidiennes, c’est une augmentation moyenne de 1% selon Sciensano. Au total 605,966 ont contracté le coronavirus depuis le début de l’épidémie.

C’est dans la tranche des 20-29 ans que le virus semble circuler le plus.

L'augmentation des cas peut aussi être liée à celle des tests réalisés. Sur la même période, le nombre de tests a augmenté de 6%, à environ 31.300 par jour.

On compte également 110 admissions à l’hôpital ce dimanche. Ce samedi on comptait au total 2896 personnes hospitalisées en Belgique dont 627 aux soins intensifs. Le 12 décembre, 253 personnes ont pu quitter l’hôpital. Mais les sorties sont moins nombreuses les week-ends. Entre le 3 et le 9 décembre on compte en moyenne 179,6 admissions quotidiennes à l’hôpital. C’est une diminution de 4% par rapport à la semaine précédente. La courbe des admissions à l’hôpital continue donc de diminuer lentement. Depuis le début de l’épidémie 44.745 personnes ont été admises à l’hôpital.

Concernant les décès, on déplore ce dimanche 188 décès enregistrés en 24h sur base des chiffres non consolidés. Un chiffre en diminution par rapport aux semaines précédentes. Entre le 3 et le 9 décembre on compte une moyenne de 91 décès par jour, c’est une diminution de 20,5% par rapport à la semaine précédente. Au total 17.902 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de l’épidémie.

Le taux de positivité est ce dimanche de 8,3% en moyenne, un taux en très légère baisse (-0,6%).