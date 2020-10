Coronavirus en Belgique ce 9 octobre : plus de 5700 nouveaux cas rapportés en 24h

Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s’élevait à 2915,9 par jour entre le 29 septembre et le 5 octobre, soit une augmentation de 72% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres provisoires de la dernière mise à jour, vendredi, du tableau de bord de l’Institut de santé publique Sciensano. Près de 100 personnes sont désormais admises quotidiennement à l’hôpital pour être traitées pour le Covid-19.

Sur ces dernières 24 heures, 5728 nouveaux cas de personnes infectées ont été rapportés. C’est pratiquement 2000 de plus par rapport aux 24 heures précédentes. On compte également 18 décès et 124 nouvelles admissions à l’hôpital.

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période de 14 jours allant du 22 septembre au 5 octobre s’établit désormais à 280,7 (+84%) pour l’ensemble du territoire. Pas moins de 96 malades sont toujours admis en moyenne chaque jour dans les hôpitaux belges. 1110 patients souffrant de la Covid-19 sont hospitalisés, dont 213 aux soins intensifs.

Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort de 10.126 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie.