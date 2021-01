Coronavirus en Belgique ce 9 janvier : la courbe des infections repart à la hausse, notamment en Région bruxelloise

2048 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ce samedi 9 janvier en Belgique ces dernières 24 heures.

Sur les chiffres consolidés, le nombre moyen d’infections au coronavirus est ainsi passé à 1720.9 par jour entre le 30 décembre et le 5 janvier, indique vendredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin épidémiologique quotidien. Cela représente une augmentation de 4% par rapport à la période de sept jours précédente. Mais comme l’a précisé l’Institut de santé publique Sciensano, ce chiffre est largement sous-estimé aujourd’hui, à cause des changements dans la stratégie de testing.

147 nouvelles admissions à l’hôpital ont également été comptabilisées en 24 heures. Cela porte la moyenne des nouvelles hospitalisations quotidiennes à 130, soit une diminution de 11% par rapport à la semaine précédente. Il y a désormais 1994 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 378 sont en soins intensifs

56 nouveaux décès liés au Covid ont aussi été dénombrés en 24 heures, ce qui fait diminuer cette funèbre moyenne (entre le 30 décembre et le 5 janvier) , le virus a fait 62 morts par jour (contre 85 la semaine précédente), soit une diminution de 13.2%.

Depuis le début de l’épidémie en Belgique, 19.992 personnes sont décédées du Covid 19. Parmi ceux-ci, plus de 10.000 sont survenus lors de ce qu’on a appelé la "deuxième vague".

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l’ensemble des personnes testées, atteint désormais 6.2% à l’échelle nationale (qui observe donc une diminution de 1%). Mais ce chiffre est lui aussi influencé par ces changements dans la stratégie de testing.

Forte augmentation à Bruxelles

Dans le rapport épidémiologique de Sciensano on constate que c’est à Bruxelles que l’augmentation des cas est la plus importante. En effet, elle est de 49,4% dans la capitale. 1273 nouvelles contaminations ont été enregistrées entre 30 décembre et 5 janvier. C’est 421 de plus que la semaine précédente (on comptait 852 infections au coronavirus en région bruxelloise entre le 23 et le 29 décembre).

Loin derrière, c’est ensuite dans le Brabant Wallon que l’on constate également une forte augmentation avec 22% de contaminations en plus entre le 20 décembre et le 5 janvier par rapport à la semaine précédente.

La question de savoir s’il s’agit là d’un premier effet des retours de zones rouges et des fêtes de fin d’année peut se poser. Pour rappel, selon les chiffres présentés mercredi par le ministre flamand du bien-être, seul 37% des personnes ayant rempli le Passenger Located form ont été testées à leur retour de zone rouge.

Toutefois, dans son rapport épidémiologique hebdomadaire, Sciensano indique que c’est en Région bruxelloise que l’on observe que la mobilité à l’étranger a été la plus importante pendant la période des fêtes. Entre le 19 décembre et le 3 janvier, 57.097 personnes sont revenues à Bruxelles, 94,2% d’entre elles revenaient de zones rouges. C’est le taux le plus important du pays.