Coronavirus en Belgique ce 9 avril 2021 : l'âge des personnes décédées diminue depuis plusieurs semaines

C'est plus compliqué à analyser pour les contaminations, car si la moyenne affiche une baisse importante (-25%) , c'est en partie lié au long week-end mais aussi et surtout à la diminution des tests (-21%). Mais est-ce qu'on teste moins parce qu'il y a moins de contaminations, ou est-ce qu'il y a moins de cas détectés parce qu'on teste moins? Le nombre de tests a surtout diminué chez les plus jeunes, en tout cas, où la stratégie de testing a en tout cas été bouleversée par la fermeture des écoles. Le taux de positivité ne diminue en tout cas pas, mais est même remonté légèrement au cours de cette dernière semaine ( 8,1% ).

Ce sont désormais les 75-84 ans qui meurent le plus du covid-19

Une nouvelle tendance, pas encore observée depuis le début de l'épidémie, montre une diminution de l'âge des personnes décédées. En effet, depuis mars 2020, les 85 ans et plus ont toujours représenté la classe d'âge comptant le plus de décès. Depuis le 8 mars, ce n'est plus le cas : ce sont les 75-84 ans qui sont les plus nombreux, alors que les 65-74 ans seraient aussi en passe de rattraper les 85 ans et plus cette semaine (mais les données restent incomplètes, c'est donc à confirmer dans les prochains jours).

Une tendance qui suit celle de l'âge des patients admis à l'hôpital, eux aussi de plus en plus jeunes : la moitié des patients a désormais moins de 66 ans, alors que ce chiffre était de 77 ans fin 2020. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ce phénomène : le fait que les patients viennent moins des maisons de repos, qui ont bénéficié en toute priorité de la vaccination (80% des plus de 85 ans sont désormais vaccinés), et il est possible que le variant britannique soit potentiellement plus agressif sur les patients plus jeunes.