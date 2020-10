Coronavirus en Belgique ce 8 octobre : plus de 3500 cas en 24h, le nombre de patients hospitalisés a dépassé le millier

Avec 3577 détections de cas rapportées en 24 heures, la hausse des contaminations au nouveau coronavirus semble bien à nouveau s'accélérer en Belgique, selon les chiffres de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano. Même si la définition de "cas" a fortement évolué depuis mars-avril (à l'époque, on ne testait que les malades, tandis qu'aujourd'hui de nombreux cas positifs sont asymptomatiques), il faut noter que c'est le plus important nombre de cas rapportés en 24 heures depuis le début de l'épidémie chez nous. Une fois reventilés par date de diagnostic, on s'aperçoit que l'on a détecté 3555 cas sur la seule journée du 2 octobre.

Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait ainsi à 2595,49 par jour entre le 28 septembre et le 4 octobre, soit une augmentation de 64% par rapport à la période de sept jours précédente.

Et ce n'est pas seulement lié à une augmentation des tests, dont le nombre est relativement stable par rapport à la semaine précédente, mais dont le taux de positivité est désormais de 7,9%, alors qu'il était encore sous les 4% à la mi-septembre.

Conséquence des contaminations en forte hausse, on a avec 132 nouvelles admissions, atteint un nouveau pic d'hospitalisations en 24 heures, qui n'avait plus été atteint depuis le 30 avril, en plein confinement.

Le nombre de patients actuellement hospitalisés dépasse la barre du millier désormais. Pas moins de 90 malades sont toujours admis en moyenne chaque jour dans les hôpitaux belges, une moyenne en hausse de 32% sur une semaine. 1050 patients souffrant de la Covid-19 sont hospitalisés, dont 201 aux soins intensifs, une situation qu'on n'avait plus vécue dans les hôpitaux à la fin avril.

Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort de 10.108 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès quotidien est de 11,7 en moyenne entre le 28 septembre et le 4 octobre, alors qu'il n'était encore que de 5,6 la semaine précédente.