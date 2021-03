Coronavirus en Belgique ce 8 mars : les indicateurs se stabilisent, nous sommes sur un plateau

Entre le 1er et le 7 mars, il y a eu en moyenne 145,1 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 3% par rapport à la période de référence précédente. En revanche, en 24 heures, le nombre d'hospitalisations encodées baisse, passant de 142 à 117 hospitalisations.

Au total, 1932 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 426 patients traités en soins intensifs, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour lundi matin.

Entre le 26 février et le 4 mars, 2344 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. Au cours des dernières 24h, 2082 nouvelles contaminations ont été enregistrées, contre 2799 la veille. Même s'il faut prendre garde à l'"effet week-end", c'est une baisse à noter d'autant que de leur côté, les tests continuent d'augmenter. Sciensano enregistre une augmentation de 7% des tests en moyenne par jour. Par ailleurs, le taux de positivité est de 6,3% (en légère diminution), soit une relative stabilité du taux de tests positifs.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, 787.891 cas de coronavirus ont été diagnostiqués.

Le taux de reproduction toujours en dessous de 1

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 0,98. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse. Il s'agit de l'un des indicateurs les plus scrutés dans la mesure où il permet de se situer par rapport aux risques de saturation des hôpitaux.

Sur la même période, 25 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus. Entre le 26 février et le 4 mars cela représente une augmentation de 2,3% des décès. Une augmentation qui semble ralentir. On le sait, la courbe des décès a un décalagae de quelques semaines entre celles des contaminations et des hospitalisations. Mais on peut estimer qu'elle commence à s'infléchir. Cependant, au cours des dernières 24h, les décès de 21 personnes ont été enregistrés par Sciensano. Au total, 22.261 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.