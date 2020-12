Coronavirus en Belgique ce 8 décembre: le nombre de nouvelles hospitalisations remonte, le taux de reproduction proche de 1

Et le nombre de personnes hospitalisées remonte lui aussi légèrement, à 3276 , contre 3208 lundi et 3163 dimanche. Le nombre de patients en soins intensifs continue lui de baisser, avec 723 lits occupés (contre 900 il y a une semaine).

Le ralentissement de la baisse des contaminations semble se confirmer également. 859 nouveaux cas détectés ont été rapportés en 24 heures (contre 786 il y a une semaine). La moyenne s'établit désormais à 2132,9 contaminations par jour entre le 28 novembre et le 4 décembre. Ce n'est plus qu'une diminution de 9% (contre 24% vendredi, 17% samedi, 13% dimanche et 10% lundi).

Le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un patient atteint du Covid contamine à son tour, est d'ailleurs estimé à 0,95 (alors qu'il était descendu sous 0,8 à la fin novembre): s'il dépasse 1, ça veut dire que l'épidémie progresse à nouveau...

Le taux de positivité reste stable à 8,8%.

Il se confirme donc qu'on va vers un palier dans la tendance des chiffres à la baisse, en espérant que ce ne soit pas un "plancher": on est encore très loin des seuils fixés par le gouvernement (800 contaminations par jour pendant 3 semaines et 75 admissions pendant une semaine) pour une suppression des mesures restrictives. Si ce "ralentissement de la baisse" devait se confirmer, on n'atteindrait tout bonnement jamais ce seuil, et il faudra reporter tous nos espoirs sur les effets des vaccins...