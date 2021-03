Coronavirus en Belgique ce 7 mars: plus de 600.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, le taux de reproduction sous 1

Plus de 600.000 personnes en Belgique ont reçu au moins une dose de vaccin (604.595) selon le tableau mis à jour ce dimanche par Sciensano, soit 6,57% de la population âgée de plus de 18 ans, et 5,26% de la population totale. Parmi celles-ci, 338.557 ont également reçu la seconde dose, soit 3,67% des plus de 18 ans ou 2,95% de la population totale.

C'est désormais le chiffre que tout le monde scrute, car c'est avant tout cet élément qui permettra aux Belges de retrouver une vie normale, alors que tous les autres indicateurs semblent indiquer qu'on semble avoir atteint un nouveau plateau, mais avec un niveau de contamination qui reste élevé, avec 6,3% de taux de positivité (contre 6,8% la semaine dernière).

Les décès ont en effet rejoint avec décalage la tendance des autres indicateurs, et ce malgré la vaccination: en baisse constante depuis le début de l'année, ils affichent aujourd'hui une moyenne qui a augmenté de 6,8% par rapport à la semaine dernière. Comme l’a expliqué Yves Van Laethem en conférence de presse vendredi, il y a en fait deux mouvements inverses : une baisse importante et continue dans les maisons de repos, où la plupart des résidents ont été vaccinés, et une hausse dans le reste de la population âgée, qui suit assez logiquement la hausse des contaminations et des hospitalisations observées les dernières semaines. Entre le 25 février et le 3 mars, 27 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.240 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Les autres indicateurs confirment leur tendance à la baisse et vers un nouveau plateau.

141 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures, ce qui continue à faire baisser cette moyenne. Entre le 28 février et le 6 mars, la moyenne est désormais de 146,6 admissions à l'hôpital par jour. Cette moyenne est un chiffre qui est en baisse depuis deux jours, et qui va vers une stabilisation puisque la moyenne était de 144,1 entre le 21 et le 27 février.

Le taux de reproduction, qui est justement calculé sur base de l'évolution des admissions, repasse sous 1, et est évalué à 0,99 aujourd'hui.

Au total, 1879 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 416 patients traités en soins intensifs, un nombre qui a enfin cessé de monter ces derniers jours.

Stabilisation aussi au niveau des contaminations, avec 2799 nouveaux cas détectés en 24 heures (contre 2760 dimanche dernier). Entre le 25 février et le 3 mars, 2344,7 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, ce qui constitue une baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. Il y a cependant des mouvements assez différents selon les provinces, avec des hausses de plus de 10% à Bruxelles et en Hainaut, et des baisses de plus de 10% à Liège, en Flandre orientale ou en Brabant flamand.