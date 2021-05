Coronavirus en Belgique ce 7 mai : un bilan encourageant, mais avec une pression toujours forte sur les hôpitaux

Ce vendredi 7 mai à 11 heures, le Centre interfédéral de crise en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique va tenir, comme à l’accoutumée, sa conférence de presse. Au programme : la présentation des derniers détaillés liés à la situation sanitaire et les dernières recommandations à la population des autorités publiques.

Au cours de la semaine écoulée, il a été recensé une moyenne de 2970 nouveaux cas par jour. Ce qui représente une diminution de 10% par rapport à la semaine précédente. Notons en revanche une augmentation de 29% des contaminations recensées chez les enfants.

Dans les hôpitaux, la diminution constatée les jours précédents se poursuit. Il y a eu 171,4 admissions en moyenne dans les hôpitaux entre le 01/05 et le 06/05. C’est une diminution de 15% par rapport à la semaine précédente et 22% pour les 14 derniers jours. Il y a actuellement 2402 patients sont soignés pour le Covid-19 dans les hôpitaux du pays dont 744 en soins intensifs. Ce qui représente respectivement une diminution de 13% et 14% par rapport aux 7 derniers jours.

La pression sur les hôpitaux reste cependant importante, mais les baisses qui se succèdent sont une bonne nouvelle.

Le nombre de décès a également continué à baisser pour atteindre une moyenne de 37 décès par jour.

